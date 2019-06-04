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Баканов: СБУ будет адекватно реагировать на все факты давления на бизнес

04.06.2019 / 14:17
Вр.и.о. главы СБУ Иван Баканов заверяет, что СБУ будет адекватно реагировать на все факты давления на бизнес, в том числе, и выявлять своих сотрудников, причастных к таким незаконным действиям.

"Люди, крышующие теневой бизнес, иногда забывают и переходят к крышеванию и давлению на обычный бизнес. Понятно, что мы должны реагировать на такие факты, действовать быстро и эффективно", - сказал Баканов на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, менять законодательство для этого не надо, а следует просто действовать в рамках тех законов, которые уже существуют.

"Обращаюсь к журналистам и обществу: если у вас есть факты такого давления, пожалуйста, обращайтесь, мы с большим удовольствием отработаем эти материалы", - призвал Баканов.

Комментируя замечание о том, что представители СБУ сами занимаются таким крышеванием, врио главы СБУ сказал: "Об этом действительно говорят, есть такие факты. Внутренняя безопасность, я уверен, такие факты расследовала и расследует... Давайте делать такие факты публичными, и когда есть публичность в таких процессах, потом сложно скрывать".

"Это приоритет. Давления на бизнес никакого быть не может", - подытожил он.

Источник

СБУ, Баканов
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