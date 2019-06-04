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Игумены афонских монастырей просят украинских паломников подтверждать принадлежность к УПЦ

04.06.2019 / 14:27
Справка с указанием срока пребывания должна быть оформлена на бланке епархиального управления УПЦ

Игумены монастырей Святой Горы попросили паломников Украинской Православной Церкви оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к УПЦ.

Отныне все паломники из Украины, которые отправляются на Святую Гору Афон должны будут иметь при себе, кроме обычных в таких поездках документов (загранпаспорта и диамонитириона), еще и справку, которая свидетельствует об их принадлежности УПЦ. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Справка с указанием срока пребывания должна быть оформлена на бланке епархиального управления, подписана епархиальным архиереем и заверена печатью».

Как утверждается в документе, который был отправлен каждому епархиальному архиерею УПЦ, данная инициатива исходит от насельников Святой Горы.

«Канцелярия Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви доводит до вашего сведения благословение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, согласно которому в ответ на просьбу игуменов Святой Горы Афон клирики, монахи и миряне Украинской Православной Церкви, которые будут совершать паломничество на Святую Гору Афон, обязательно должны иметь справку о принадлежности к Украинской Православной Церкви», - сказано в сообщении.

Источник: Inpress.ua
упц мп, УПЦ, Афон
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