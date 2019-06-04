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Зеленский о Минске: у нас есть конкретные предложения и новые решения

04.06.2019 / 14:49
Президент Владимир Зеленский заверил, что украинская сторона имеет свежие наработки к новой встрече в Минске, которая должна состояться 5 июня.

Об этом он сказал журналистам на брифинге в Адиминстрации президента в понедельник, 3 июня.

"У нас действительно есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", - подчеркнул Зеленский.

О каких именно наработках говорится, Зеленский не уточнил.

Отметим, что сначала брифинг Зеленского и Кучмы анонсировался на крыльце Администрации президента, однако затем внезапно был перенесен в само помещение. Таким образом журналисты не смогли задать свои вопросы.

Источник

Кучма, Зеленский
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