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Мэр Днепра подал в суд на главу ПЦУ Днепропетровщины

04.06.2019 / 16:11
Глава Днепровской епархии ПЦУ обвинилФилатова в "неуважении" к Томосу

Городской глава Днепра Борис Филатов обратился с иском в суд, требуя опровергнуть информацию, которую озвучил глава Днепровской епархии Православной Церкви Украины Олег Зинкевич.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Днепровского городского совета.

«Олег Зинкевич, который руководит одной из днепровских епархий Православной Церкви Украины, проигнорировал просьбу городского главы Днепра Бориса Филатова опровергнуть неправдивые обвинения в его адрес. Речь идет о собственных суждениях, которые господин Зинкевич озвучил во время официальной пресс-конференции две недели назад. Впоследствии оказалось, что приведенная им информация не подкреплена фактами и не соответствует действительности. В частности Олег Зинкевич осуждал якобы высказывания городского главы по поводу получения Томоса Православной церковью Украины», – говорится в сообщении.

Ранее Филатов передал Зинкевичу письмо, где делал акцент на публичном опровержении лжи в его адрес. На досудебное урегулирование ситуации было дано десять дней, однако никакой реакции от получателя не последовало.

Как сообщалось ранее, глава Днепровской епархии ПЦУ обвинил городского главу Днепра в "неуважении" к Томосу.

Источник: Inpress.ua
суд, Днепр, Филатов, ПЦУ
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