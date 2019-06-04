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Зеленский назначил Федора Вениславского представителем президента в КС

04.06.2019 / 16:24
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского представителем главы государства в Конституционном суде Украины.

Соответствующий указ №351/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте президента Украины.

"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины", - сказано в документе.

Федор Вениславский, 1969 г.рождения, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права Украины Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". Также возглавлял Харьковскую общественную люстрационную палату.

Источник

Зеленский, КС, Вениславский
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