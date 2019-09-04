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В Раде назвали сроки рассмотрения в КСУ семи законов Зеленского

04.09.2019 / 17:18
В Верховной раде озвучили сроки рассмотрения в Конституционном суде Украины семи законопроектов авторства президента Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

В Верховной раде озвучили сроки рассмотрения в Конституционном суде Украины семи законопроектов авторства президента Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

По его словам, согласно Конституции, ВРУ имеет право рассматривать законопроекты исключительно после заключения Конституционного суда.

"Мы их начнем рассматривать исключительно после получения заключения КСУ. По времени можно спрогнозировать. За подписью председателя ВР эти законопроекты идут на рассмотрение Конституционного суда Украины. Далее у КСУ есть два месяца для того, чтобы их рассмотреть. После того как Конституционный суд рассмотрит все законопроекты и предоставит заключение об их соответствии требованиям статей 156-157 Конституции Украины, Верховная рада сможет их предварительно одобрить большинством", - заявил Вениславский.

Представитель президента в КСУ надеется, что принятие этих законов за основу состоится уже на этой сессии ВР.

"Мы надеемся, что это произойдет на этой, очередной сессии, которая открылась сегодня. А на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года, Верховная рада Украины сможет их принять полностью, если за это проголосует более 300 народных депутатов", - добавил он.

Источник 

законопроект, ВР, Зеленский, КС, Вениславский
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