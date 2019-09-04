Митрополит Лука призвал православных жителей Запорожья поддержать приют для животных

Сбор средств в помощь запорожского приюта для животных стартовал в храмах Запорожской епархии Украинской Православной Церкви. К участию в приуроченной к Всемирному дню защиты животных акции «Дай лапу, друг!» всех неравнодушных призвал в видеообращении митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине».

«4 октября — Всемирный день защиты животных. Некоторые скажут: "У нас свои домашние животные есть, мы их защищаем, о них заботимся". Но намного больше тех животных, которые живут, так сказать, "в свободной среде". И как важно их сохранить! Почему?» — сказал владыка Лука.

Он напомнил о новостях про жестокое обращение с животными, которые часто можно найти в СМИ. В подобном участвуют также и дети. «Почему? Это происходит потому, что люди забыли, что они носители образа Божьего, а также что являются примером для своих детей. дети, видя жестокость, злобу старших, поступают по их примеру. А поскольку ребёнок пока не может нанести вред взрослому, он старается вылить свою злобу и ненависть на окружающих животных — как правило, на бездомных кошек, собак», — пояснил архиерей.

Владыка Лука призвал всех не быть плохим примером для своих детей, не быть источником зла, а также — показать детям пример, как нужно заботиться о животных.

«В связи с этим в нашей епархии уже не первый год проходит акция "Дай лапу, друг!". Мы собираем средства для приюта животных, где находятся бездомные животные. Надеемся, что это их временный приют: мы приглашаем туда детей, может быть, кто-то из находящихся там питомцев им приглянётся, и они заберут его к себе домой».