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Запорожский митрополит УПЦ подал заявление в полицию о разжигании межрелигиозной розни в Фейсбуке

04.06.2019 / 10:20
Запорожский митрополит УПЦ подал заявление в полицию о разжигании межрелигиозной розни в Фейсбуке
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Также он подчеркнул, что вышеупомянутая организация опубликовала угрозы и безосновательные обвинения в адрес священнослужителей УПЦ

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука 3 июня официально обратился в полицию с заявлением о неправомерных действиях политической партии «Демократическая сокира».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в тексте заявления, который опубликован на сайте Запорожской епархии Украинской Православной Церкви, митрополит подчеркнул, что партия разжигает межрелигиозную рознь и ненависть в обществе, публикуя соответствующие материалы в соцсети Фейсбук.

Поводом к обращению в полицию стала публикация, которую партия разместила 24 мая на своей странице в Фейсбук. В ней члены партии назвали православных «суками» («общественно употребляемое понятие, приравненное к бранным выражениям почти во всех славянских языках», – уточнил владыка Лука) и прямо заявили о намерении причинить им вред.

«Мы не хотим видеть их на нашей земле, хотим, чтобы им здесь было жарко и дискомфотно», – говорится в посте партии.

«Имея беспокойство относительно содержания указанной публикации и вообще контента страницы @ sokyra.party.zp (Демократична Сокира. Запоріжжя) в социальной сети www.facebook.com, Управление Запорожской епархии Украинской Православной Церкви в лице Управляющего епархией - Митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленко Андрея Вячеславовича), вынуждено обратиться к Вам с данным заявлением, с целью защитить священнослужителей, верующих и общество в целом от незаконных действий, которые в данный момент совершаются группой лиц с целью разжигания религиозной вражды и ненависти», – отметил в заявлении владыка Лука.

Также он подчеркнул, что вышеупомянутая организация опубликовала угрозы и безосновательные обвинения в адрес священнослужителей УПЦ, что якобы «за годы независимости эти дяди в рясах захватили себе кучу церквей или участков под церкви». Митрополит отметил, что постом с угрозами поделился 31 пользователь Фейсбук (на момент написания заявления).

Организаторами и исполнителями умышленных противоправных действий, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти, которые сами виновники называют в указанной публикации «развлечениями» иерарх УПЦ считает Александра Лебидь (автора публикации) и Юрия Гудименко (члена и лидера организации, который ранее уже привлекали к уголовной ответственности).

Митрополит Лука призвал правоохранителей внести по данному заявлению соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследовать факты совершения преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

Также владыка Лука призвал инициировать и провести обыски и допросы по местонахождению политической партии в Запорожье, чтобы найти документы и информацию, связанные с совершением преступления.

«В качестве мер обеспечения расследования уголовного производства, инициировать изъятие и наложение ареста на компьютерную технику и другие объекты (мобильные телефоны, планшеты, печатные материалы и т.п.) политической партии «Демократическая сокира», с помощью которых может распространяться контент, распространение которого направлено на разжигание религиозной вражды и ненависти», - пишет владыка.

Он сообщил, что в случае необходимости будет обращаться в ОБСЕ.

«В случае отсутствия надлежащего реагирования с целью своевременного и всестороннего расследования этого преступления правоохранительными органами, управление Запорожской епархии УПЦ будет обращаться за помощью к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, национальных и международных правозащитных организаций, в частности, в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, методические рекомендации которого были использованы для квалификации деяний преступников и составления этого заявления», – подчеркнул митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Лука
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