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Обновление СБУ: Зеленский уволил еще и заместителя Грицака

04.06.2019 / 10:47
Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ от 3 июня опубликован на сайте главы государства.

Кононенко был заместителем главы СБУ с 10 июля 2017 года. 23 марта 2018 года он получил военное звание генерал-лейтенант.

До этого Кононенко несколько месяцев возглавлял Департамент защиты национальной государственности СБУ (Департамент "Т"), а с марта 2014 года по 14 февраля 2017 года был первым заместителем начальника управления СБУ в Черкасской области.

Напомним:

Новый президент проводит ротацию в Службе безопасности, тогда как действующий глава СБУ Василий Грицак ушел в отпуск.

22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины руководителя своей партии "Слуга народа" Ивана Баканова. Он и выполняет обязанности главы СБУ с 3 июня.

Представление главы государства на увольнение Грицака передано Верховной Раде 30 мая.

Зеленский уже уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука, а также первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

Источник

СБУ, Кононенко, Зеленский
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