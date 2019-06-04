Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал, как мысли влияют на реальность.

Как сообщает Центр информации УПЦ, размышления владыки на эту тему опубликованы на портале «Православная жизнь».

«Почему верующие имеют разную степень доверия к Богу? Причины в наших помыслах. Есть добрые и поврежденные помыслы. Они ключ к нашему спасению или гибели.

Поврежденные помыслы – искажение реальности – ведут к серьезным ошибкам в богопознании, отношениях между людьми, к неверным ориентирам и дальнейшим дурным поступкам.

Добрый помысел, без эгоизма, тщеславия, корыстных соображений, приносит добрые плоды, дарит людям только радость, свет, тепло, вдохновляет», - сказал митрополит.

Владыка рассказал, как злые мысли влияют на нашу жизнь.

«Если же хоть что-то злое, коварное или эгоистичное присутствует в наших помыслах, ничего хорошего и полезного они нам однозначно не принесут. Только посеют раздор и вражду.

Человек, не отказавшийся от самолюбия, амбиций, эгоизма, все истолковывает по своим меркам, вкусу, подтасовывая любые события и факты под личную выгоду, чтобы было только так, как ему удобно.

Таким образом, ложные толкования становятся обычными для этих людей, заставляют видеть все вокруг искаженно, как в кривом зеркале. Красивое становится уродливым, доброе – злым, возвышенное – мертвым», - сказал он.

Управделами УПЦ подчеркнул, что «с такими людьми невозможно взаимодействовать: скажешь им ласковое слово, одобришь – они начинают мнить о себе, выдумывать то, чего нет; не уделишь внимания из-за отсутствия времени и сил – обижаются, злятся и готовы идти на глупости и крайности.

Любая мелочь может быть ими истолкована совсем не так, как оно есть на самом деле. А они себя накручивают и уверяют, что все обстояло именно так, как им показалось. Это все бесовские уловки.

Данные метаморфозы происходят с теми, кто не следит за чистотой своих помыслов. И это касается не только отношений с людьми, но и с Богом».

Он также рассказал, как на жизнь влияют обиды.

«Если мы не любим Его безгранично, бескорыстно, возвышенно и радостно, а стараемся от Него все время что-то получить, то такие «деловые» отношения с Богом могут обернуться большой бедой.

Наши обиды и раздражение будут распространяться на Него. Из-за самости и гордыни, убежденности, что нам виднее, а не Богу, мы начнем с Ним сражаться, даже не заметив, что стали на тропу войны. И такому человеку уже не поможет Сам Бог», - считает владыка.

Митрополит Антоний напомнл, что в отношениях с людьми и Богом нужно наводить порядок.

«Пока наши отношения с людьми и Творцом не зашли в тупик, нужно искать выход. И он есть: спросить себя в процессе накручивания, а может, я не прав, может, мне показалось и все совсем не так, как мне видится? Время ведь все всегда расставит на свои места, главное – не делать скоропалительных выводов, выстроенных на личных догадках с примесью фэнтези, а не на реальных фактах.

Нужно и в отношениях с Богом наводить порядок. Порядок заключается в полном доверии Ему. Даже если мы оказались в сложной ситуации, следует не роптать и сокрушаться, а задуматься, раз она нам дана, может, в этом есть Его воля и Промысл, а значит польза для нас. «Если бы Бог время от времени не укладывал нас на лопатки, нам некогда было бы посмотреть на небо», – пишет Блез Паскаль.

Когда мы чистосердечно захотим разобраться в той или иной ситуации, будем контролировать свои помыслы, очищать их, пытаться слушать других и понять, что же было на самом деле, то Господь обязательно поддержит нас и подскажет правильное направление мысли.

Главное – вовремя себя одернуть, остановить, засомневаться в своей правоте, в чистоте своего помысла. А прав всегда только Бог», - подытожил владыка Антоний.