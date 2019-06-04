СМИ: Филарет собирает собственный Собор в обход Епифания

Уже в скором времени может появиться решение экс-главы УПЦ КП Филарета о созыве поместного Собора в обход главы ПЦУ Епифания.

Именно такую возможность вчера обсуждал Филарет на собрании с настоятелями храмов города Киева, епископом которых он является. Об этом сообщает ВВC News Украина со ссылкой на собственные источники.

При этом издание отмечает, что созыв такого собора Филаретом противоречит уставу ПЦУ, поскольку это может делать только глава Церкви - митрополит Епифаний.

Еще несколько дней назад стало известно, что Филарет созывает к себе всех настоятелей киевских храмов. Некоторые епископы ПЦУ предполагали, что на собрании возможно принятие решений в поддержку Киевского Патриархата или подписания какого-то документа в поддержку Филарета.

Даже появилась информация о том, что Филарет в этот же день может отстранить от должности наместника Феодосиевского монастыря архимандрита Макария. В его защиту депутат парламента Андрей Лозовой даже приводил несколько десятков молодых людей в ожидании "захвата".

"Захват" не произошел, а сам Макарий после встречи заявил журналистам, что "Филарет сказал, что мы часть ПЦУ и никто выходить не будет". Он также добавил, что Филарет озвучил "определенные дальнейшие шаги".

По данным ВВС, на встречу к Филарету пришли почти все настоятели, за исключением двух или трех.