Войти | Зарегистрироваться
12:44

вторник,
04 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В новую Верховную Раду проходят 4 партии

04.06.2019 / 11:28
На выборах в Верховную Раду могут победить четыре партии, которые сейчас преодолевают 5% барьер.

Об этом говорится в результатах роллингового опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Отмечается, что если бы выборы в Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент могли бы пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" (бывшая БПП) и "Батькивщина".

В частности, партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 8,2%, "Европейскую солидарность" - 7,9%, ВО "Батькивщина" - 7% респондентов.

Также сообщается, что партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,5%.

По данным опроса, за партию "Голос", лидером которой является певец и музыкант Святослав Вакарчук, проголосовали бы 2,5% опрошенных.

Роллинговое исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15 по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним:

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы проголосовать 10,5% опрошенных, БПП Солидарность - 8,8%, Батькивщину - 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партию Святослава Вакарчука ( " голос "- ред.) - 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.

21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.

Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.

В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.

Источник

выборы, Рада
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июня
3 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.