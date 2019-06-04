В новую Верховную Раду проходят 4 партии

Об этом говорится в результатах роллингового опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Отмечается, что если бы выборы в Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент могли бы пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" (бывшая БПП) и "Батькивщина".

В частности, партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 8,2%, "Европейскую солидарность" - 7,9%, ВО "Батькивщина" - 7% респондентов.

Также сообщается, что партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,5%.

По данным опроса, за партию "Голос", лидером которой является певец и музыкант Святослав Вакарчук, проголосовали бы 2,5% опрошенных.

Роллинговое исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15 по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним:

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы проголосовать 10,5% опрошенных, БПП Солидарность - 8,8%, Батькивщину - 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партию Святослава Вакарчука ( " голос "- ред.) - 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.

21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.

Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.

В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.

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