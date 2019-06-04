Войти | Зарегистрироваться
12:44

вторник,
04 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Стало известно, кто станет пресс-секретарем Зеленского

04.06.2019 / 11:59
Президент Владимир Зеленский назначил на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.

Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении пресс-секретаря главы государства.

Указ №350/2019 опубликован на сайте президента.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.

Журналистка выиграла конкурс на должность, который 30 апреля объявил новоизбранный президент.

Ранее Мендель работала на телевидении. В частности, на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер".

Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times.

По состоянию на 3 мая на конкурс спикера Зеленского направилось 3000 человек. Среди кандидатов были профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.

В то же время, пресс-секретарь "Команды Зеленского" Ирина Победоносцева рассказала в комментарии УП, что в конкурсе приняли участие около 4000 кандидатов.

Сначала всех претендентов проверили на знание украинского, английского языка, опыт, образование и профессиональные навыки.

Победоносцева уточнила, что на этом этапе отсеялась большая часть заявок.

На втором этапе были короткие телефонные собеседования с кандидатами, где оценивались - дикция, манера изложения мысли, скорость реакции и тд.

"В результате осталось около 100 участников. И после ещё одного обсуждения мы выбрали 50, которые и получили творческое задание записать видео о 8 и 9 мая. Тут уже оценивалась и форма, и содержание", - сообщила пресс-секретарь "Зе.Команды".

По результатам творческого задания, в "финале" осталась тройка претендентов. С ними лично общался Зеленский и члены Администрации президента.

Собеседование проходило в формате импровизированной пресс-конференции, где неожиданные и острые вопросы задавал президент и сотрудники АП.

"Интервьюируемый не знал ни предложенного формата общения, ни вопросов. Во всех случаях это были разные вопросы на разные темы. Беседа велась на украинском и английском языках", - уточнила Победоносцева.

По ее словам, на этом этапе оценивалось понимание политических контекстов в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и быстрота реакции и так далее.

Также она сообщила, что все резюме топ-100 кандидатов они сохранят, все они войдут в кадровый резерв.

Несколько дней назад пользователь Facebook Илья Осадчук в соцсети отмечал, что конкурс на должность выиграла Мендель, но не указал, откуда у него эта информация.

Напомним:

30 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины.

Источник

Зеленский, Мендель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июня
3 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.