Стало известно, кто станет пресс-секретарем Зеленского

Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении пресс-секретаря главы государства.

Указ №350/2019 опубликован на сайте президента.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - сказано в документе.

Журналистка выиграла конкурс на должность, который 30 апреля объявил новоизбранный президент.

Ранее Мендель работала на телевидении. В частности, на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер".

Также она была координатором по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times.

По состоянию на 3 мая на конкурс спикера Зеленского направилось 3000 человек. Среди кандидатов были профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры.

В то же время, пресс-секретарь "Команды Зеленского" Ирина Победоносцева рассказала в комментарии УП, что в конкурсе приняли участие около 4000 кандидатов.

Сначала всех претендентов проверили на знание украинского, английского языка, опыт, образование и профессиональные навыки.

Победоносцева уточнила, что на этом этапе отсеялась большая часть заявок.

На втором этапе были короткие телефонные собеседования с кандидатами, где оценивались - дикция, манера изложения мысли, скорость реакции и тд.

"В результате осталось около 100 участников. И после ещё одного обсуждения мы выбрали 50, которые и получили творческое задание записать видео о 8 и 9 мая. Тут уже оценивалась и форма, и содержание", - сообщила пресс-секретарь "Зе.Команды".

По результатам творческого задания, в "финале" осталась тройка претендентов. С ними лично общался Зеленский и члены Администрации президента.

Собеседование проходило в формате импровизированной пресс-конференции, где неожиданные и острые вопросы задавал президент и сотрудники АП.

"Интервьюируемый не знал ни предложенного формата общения, ни вопросов. Во всех случаях это были разные вопросы на разные темы. Беседа велась на украинском и английском языках", - уточнила Победоносцева.

По ее словам, на этом этапе оценивалось понимание политических контекстов в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и быстрота реакции и так далее.

Также она сообщила, что все резюме топ-100 кандидатов они сохранят, все они войдут в кадровый резерв.

Несколько дней назад пользователь Facebook Илья Осадчук в соцсети отмечал, что конкурс на должность выиграла Мендель, но не указал, откуда у него эта информация.

Напомним:

30 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что начинает конкурс на должность спикера президента Украины.

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