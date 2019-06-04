Войти | Зарегистрироваться
12:44

вторник,
04 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Ярош будет баллотироваться в Раду по списку "Свободы"

04.06.2019 / 12:21
Лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош заявляет, что согласился баллотироваться на досрочных выборах в ВР по списку ВО "Свобода".

"В Украине идет война, поэтому нужно оставить в прошлом разногласия, недоразумения, нездоровые амбиции и показать всей нации пример единения перед угрозой ликвидации нашей абсолютной ценности - государства. Площадкой для единого националистического списка должно стать Всеукраинское объединение "Свобода". Я поддерживаю националистический объединительный процесс и дал согласие баллотироваться на этих досрочных выборах по списку объединенных националистов", - написал Ярош на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он отметил, что "лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма является украинский национализм", поэтому националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию.

"Достичь этого националисты могут, только объединившись на четких идейных, программных и моральных принципах. Насколько я знаю, процесс объединения в националистической среде успешно идет, и украинцы будут иметь возможность отдать свои голоса за список объединенных националистов", - написал Ярош.

Источник

Свобода, Ярош
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июня
3 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.