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САП направила генпрокурору проект подозрения Корчак

04.09.2019 / 17:59
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила генеральному прокурору Руслану Рябошапке проект подозрения бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталье Корчак.

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

Отметим, Корчак руководила НАПК два года до марта 2018 года. В 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в сокрытии приобретения паркоместа, а также пользование и незадекларированным авто.

В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение Наталье Корчак. 16 августа текущего года Соломенский районный суд города Киева отменил закрытие дела против экс-главы НАПК.

Источник

подозрение, Холодницкий, Корчак, САП
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