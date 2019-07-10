Холодницкий: САП согласовала подозрения министру и нескольким главам ОГА

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в эфире "Прямой" в ток-шоу "Эхо Украины" 8 июля.

"Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение", – сказал он.

"Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим пока, судьям", – заявил Холодницкий.

"Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры наблюдают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательственная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", – добавил он.

Напомним: в июне квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого за нарушения в электронных декларациях.

Центр противодействия коррупции пожаловался на Холодницкого к КДКП, поскольку глава САП не задекларировал часть дохода в декларациях за 2016-2017 гг.

В марте департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры готовил текст подозрения Холодницкому.

Первый эпизод касался склонения Холодницким свидетеля к ложных показаниям и искусственного создания доказательств защиты. Речь идет о производстве о попытке дачи взятки и.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун.

Второй эпизод касался вмешательства в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей и добиться вынесения неправосудного решения.

26 июля 2018 года комиссия прокуроров на основе показаний прокуроров САП и людей, связанных с материалами прослушки его кабинета виснесла Холодницкому выговор.

Позже Холодницкий заявлял, что его снова прослушивает Национальное антикоррупционное бюро.

Также он отказывался уходить в отставку из-за позиции директора НАБУ Артема Сытника.

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