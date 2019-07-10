Войти | Зарегистрироваться
10:15

среда,
10 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Холодницкий: САП согласовала подозрения министру и нескольким главам ОГА

10.07.2019 / 09:43
Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрения одному из министров и нескольким главам областных государственных администраций.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в эфире "Прямой"  в ток-шоу "Эхо Украины" 8 июля.

"Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение", – сказал он.

"Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим пока, судьям", – заявил Холодницкий.

"Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры наблюдают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательственная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", – добавил он.

Напомним: в июне квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого за нарушения в электронных декларациях.

Центр противодействия коррупции пожаловался на Холодницкого к КДКП, поскольку глава САП не задекларировал часть дохода в декларациях за 2016-2017 гг.

В марте департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры готовил текст подозрения Холодницкому.

Первый эпизод касался склонения Холодницким свидетеля к ложных показаниям и искусственного создания доказательств защиты. Речь идет о производстве о попытке дачи взятки и.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун.

Второй эпизод касался вмешательства в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей и добиться вынесения неправосудного решения.

26 июля 2018 года комиссия прокуроров на основе показаний прокуроров САП и людей, связанных с материалами прослушки его кабинета виснесла Холодницкому выговор.

Позже Холодницкий заявлял, что его снова прослушивает Национальное антикоррупционное бюро.

Также он отказывался уходить в отставку из-за позиции директора НАБУ Артема Сытника.

Источник 

подозрение, Холодницкий, САП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июля
9 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.