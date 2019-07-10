На международном хоровом фестивале «Друзья Болгарии» молодежный хор Одесской епархии УПЦ получил гран-при

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела молодежный хор Одесской епархии 7 июля принял участие в хоровом международном фестивале «Друзья Болгарии», который проходил в курорте Албена (Болгария).

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в Болгарии коллектив под руководством протодиакона Назария Найданова получил гран-при конкурса, соревнуясь с участниками из разных стран, в том числе из Беларуси, России и Румынии.

«Это первый зарубежный конкурс для коллектива. До этого ребята были неоднократно отмечены на всеукраинских песенных конкурсах, завоёвывая призовые места и любовь слушателей.

Это была очень волнительная и радостная победа (в Болгарии, - ред). Организаторы конкурса высоко оценили мастерство одесситов», - рассказали в епархии.