Войти | Зарегистрироваться
11:46

среда,
10 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по руководителям таможен 4-х областей

10.07.2019 / 10:14
Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Алексей Гончарук.

"С этой проблемой (контрабанды - ИФ) можно бороться, в первую очередь, через смену кадров. Если в области есть системная контрабанда, это невозможно без руководства области. Президент призвал господина Власова принять жесткие решения по руководителям (таможен - ИФ) четырех областей – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", - сказал Гончарук.

Эти области являются центром контрабанды на западной Украины, подчеркнул он.

"Это не последние жесткие кадровые решения, но это очень четкий сигнал о том, что нужно играть по правилам", - сказал Гончарук.

Источник 

таможня, Зеленский, Гончарук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июля
9 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.