Войти | Зарегистрироваться
11:46

среда,
10 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В конце лета может состояться встреча Зеленского и Трампа

10.07.2019 / 10:45
Представители команды президента Владимира Зеленского посетят Вашингтон для совместной с посольством Украины в США подготовки встречи главы украинского государства с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщил посол Украины Валерий Чалый.

"Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон – ред.) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев", - рассказал Чалый в эфире "Голоса Америки".

На уточняющий вопрос он добавил, что "в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен".

Кроме того, Чалый опроверг предположение, звучавшие в последнее время в Украине о том, что США ждут, а президент "не едет, потому что не может найти времени".

"Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна картинка, просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело - какой будет содержание", - заявил дипломат.

Он отметил, что украинское посольство проводит интенсивную работу по подготовке содержания встречи двух президентов.

Источник

США, Чалый, Трамп, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июля
9 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.