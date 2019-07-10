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Нацсовет назначил внеплановую проверку NewsОne

10.07.2019 / 11:26
Нацсовет телевидения и радиовещания на своем заседании 9 июля назначил проверку телеканала NewsОne, на основании которой можно будет подать иск об аннулировании лицензии.

За проект решения о проведении внеплановой проверки канала NewsОne члены Нацсовета проголосовали единогласно.

"Мы инициируем проверку по статьям закона, по которым мы уже назначали проверку этой компании. Это означает, что если мы докажем факты разжигания вражды в отношении отдельных групп украинского общества, где их неоднократно участники передач называют "фашистами", это уже будет вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд об аннулировании лицензии", - подчеркнул член Нацсовета Сергей Костинский.

Напомним, российский журналист Дмитрий Киселев анонсировал телемост под названием "Надо поговорить" 12 июля украинского телеканала NewsOne и российского "Россия 24". Ведущими от NewsOne должны стать Василий Голованов и Елена Кирик, а со стороны "Россия 24" - Мария Ситтель и Андрей Малахов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания срочно провести заседание, на котором рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала NewsOne. Нацсовет, в свою очередь, сообщил о проведении внеочередного заседания 9 июля.

И.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил Президенту Владимиру Зеленскому и председателю Совета нацбезопасности и обороны безотлагательно созвать внеочередное заседание СНБО.

Зеленский назвал анонсированный телемост дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами.

Со временем NewsOne сообщил, что телемост отменен.

По данным сайта "Эфирное телевидение и радиовещание в Украине", конечным владельцем ООО "Новости 24 часа" (спутниково-кабельного телеканала новостей NewsOne), с октября 2018 года является соратник Виктора Медведчука народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак, которому также принадлежат каналы "112 Украина" и ZIK.

В СБУ отметили, что телеканалы NewsOne и "112 Украина" включены в список санкций Постановлением Верховной Рады Украины от 04.10.2018 №2589-VIII.

Спустя некоторое время телеканал NewsОne заявил, что отменяет проведение телемоста.

9 июля в Киеве перед зданием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания проходила акция с требованием отменить лицензию телеканала NewsOne.

Источник

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, 112 Украина, NewsОne
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