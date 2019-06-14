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Посол о встрече Трампа с Зеленским: в приглашении есть четкие сигналы

14.06.2019 / 15:47
Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине, возможно уже в августе.

Об этом он сказал в кулуарах "Украинская дней" в Конгрессе США.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", - рассказал дипломат.

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах.

"Мы надеемся, что речь идет о (периоде - ред.) сразу после выборов. У нас сейчас происходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую ​​важную встречу в Вашингтоне", - сказал Чалый.

Вместе с тем он подчеркнул, что важно не только дата, но и содержание переговоров.

"У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложить Соединенным Штатам, в США есть что предложить нам", - добавил посол.

Отмечается, что украинский дипломат положительно оценил возможность встречи президентов.

"Впрочем, все эти возможности наработанные годами, они не возникли прямо сегодня. В то же время, приход нового президента Украины дает оптимистичные ожидания быстрое продвижение всех решений, которые строились очень долго в стратегическом партнерстве Украины и США", - сказал Чалый.

Он отметил, что Посольство Украины в США работает вместе с МИД Украины и Администрацией президента над подготовкой "именно содержательного визита в Соединенные Штаты".

Источник

США, Чалый, Трамп, Зеленский
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