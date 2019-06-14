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ЕС готовит новые санкции против России

14.06.2019 / 16:18
Европейский союз планирует новые санкции против Российской Федерации за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе.

 Об этом сообщает  Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

"Довольно много о России в проекте выводов участников саммита ЕС. Призыв освободить 24 моряков, захваченных возле Керченской протоки, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв возобновить переговоры по минским соглашениям", - отметил Йозвяк.

Добавим, на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля этого года.

Напомним, ранее послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма. Йозвяк сообщал, что официальное продление санкций ожидается в течение ближайших недель. Санкции подразумевают запрет на инвестиции на территорию полуострова в течение следующего года.

Ранее ЕС изучал возможность введения санкций против России из-за выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса по упрощенной процедуре.

Источник

санкции, Россия, ЕС
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