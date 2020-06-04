Зеленский о борьбе с контрабандой: если надо будет побыть без кофе, лосося или хамона – переживём

"На Закарпатье я поставил губернатором офицера СБУ, потому что любого другого губернатора покупают местные элиты или другие элиты. Покупают, или запугивают, раньше их даже могли "похоронить" там. Поэтому я поставил губернатором в Закарпатской области человека, который был вторым, третьим в Службе безопасности Украины, человека, которого боятся, по фамилии Петров. Человека, которой стороной обходят местные крупные контрабандисты", - сказал он на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области в среду, 3 июня.

Зеленский отметил, что сработала операция нового главы Закарпатской ОГА, в результате которой остановили "обычных нормальных" украинцев, которые сказали, что они "20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут", а теперь им это делать не дают: "Та мы сейчас тут тебе покажем!" – "Показывайте". И была большая очередь. Они договорились, автобусы между собой, что "у вас завтра ничего не будет", никаких продуктов, текстиля, ни кофе, ничего другого, "если вы не будете нас пропускать по $500".

"А мы не будем вас пропускать. Вот что там происходило реально. И это происходит на всех таможнях. Проверка на прочность, кто кого, сможем ли мы выдержать. То Санжары, то Закарпатье, то Черновцы, на Одесчине. И сплошь и рядом - контрабанда. Так она так и есть, и будет. Мы подтянули туда Нацгвардию, войска - на Закарпатье. Вы такое видели, чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины? "Потому что вы вас тут сейчас разнесем". Вот что происходило на Закарпатье", - рассказал он.

По словам Зеленского, в итоге оказалось, что в скоплении из десятков автомобилей на границе было где-то около 5 машин "заговорщиков", а все остальные поняли, что никто никого не пропустит.

"И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они "штормить" эту страну. Так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживём это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать", - заявил президент.

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