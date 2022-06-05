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Президент Украины сделал заявление по поводу обстрела Святогорской лавры УПЦ

05.06.2022 / 15:55
Президент Украины сделал заявление по поводу обстрела Святогорской лавры УПЦ
Источник: Телеграм-канал Президента Украины
Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают

Святогорскую лавру Украинской Православной Церкви обстреливает российская армия.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале, комментируя обстрелы Святогорской лавры.

«Российская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла российская армия», – написал Президент.

Владимир Зеленский напомнил, что несколько дней назад была обстреляна Святогорская лавра: «Российские снаряды разорвались просто в кельях монахов лавры. Четверо людей погибли, еще четверо – тяжело ранены».

«Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирян, в частности 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любую другую территорию и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины», – написал Президент Украины.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Святогорская лавра, Зеленский
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