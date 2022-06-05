На Ровенщине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ

На Ровенщине в селе Хоров представители ПЦУ попытались захватить Петро-Павловский Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, верующим УПЦ удалось остановить рейдерский захват.

Очевидцы рассказывают, что машина с оборудованием заехала в храм в 04.30 утра, когда еще не закончился комендантский час.

«Матушка Ирина услышала, как лают собаки, и вышла на улицу, а там возле церкви уже стояла машина», – рассказала Светлана Машталяр, жительница Хорова.

Матушка вызвала полицию и начала звать людей на защиту храма.

По словам Светланы Машталяр, ативисты ПЦУ перегородили машиной дорогу таким образом, чтобы верующие УПЦ не смогли попасть на территорию храма.

В грузовике сторонники ПЦУ привезли генератор, болгарку и другие инструменты, необходимые для срезания замков.

Церковь в Хорове древняя, поэтому главный вход с массивными дверями и замками был не по силам рейдерам, решили резать двери в алтарь, чтобы через них захватить храм. Однако верующие УПЦ помешали это сделать до приезда полиции, которая, по рассказам очевидцев, ехала очень долго.

Верующие УПЦ просили полицию забрать машину для ВСУ, правоохранители сказали, что не имеют таких полномочий.

«Машина Александра Голика, которому люди сказали все, что о нем и его деятельности думают. Человек никогда не ходил в храм, даже на большие праздники, зато теперь хотел сразу через алтарь попасть с болгаркой», – добавила Светлана Машталяр.

Правоохранители составили протокол, взяли показания, верующие УПЦ написали заявления и предоставили фото- и видеодоказательства попытки рейдерского захвата.

Староста села предложил опечатать церковь. Однако верующие УПЦ, законные владельцы храма, не захотели, мотивируя, что будут разрешать спор в суде.

В Хорове несколько недель назад состоялось собрание села, на основе которого Ровенская военная администрация зарегистрировала новообразованную общину ПЦУ, не принимая во внимание то, что религиозная община УПЦ тоже выразила свою позицию – не менять конфессиональную принадлежность.