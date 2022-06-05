Войти | Зарегистрироваться
16:48

воскресенье,
05 июня
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ровенщине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ

05.06.2022 / 16:20
На Ровенщине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Правоохранители составили протокол, взяли показания, верующие УПЦ написали заявления и предоставили фото- и видеодоказательства попытки рейдерского захвата

На Ровенщине в селе Хоров представители ПЦУ попытались захватить Петро-Павловский Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, верующим УПЦ удалось остановить рейдерский захват.

Очевидцы рассказывают, что машина с оборудованием заехала в храм в 04.30 утра, когда еще не закончился комендантский час.

«Матушка Ирина услышала, как лают собаки, и вышла на улицу, а там возле церкви уже стояла машина», – рассказала Светлана Машталяр, жительница Хорова.

Матушка вызвала полицию и начала звать людей на защиту храма.

По словам Светланы Машталяр, ативисты ПЦУ перегородили машиной дорогу таким образом, чтобы верующие УПЦ не смогли попасть на территорию храма.

В грузовике сторонники ПЦУ привезли генератор, болгарку и другие инструменты, необходимые для срезания замков.

Церковь в Хорове древняя, поэтому главный вход с массивными дверями и замками был не по силам рейдерам, решили резать двери в алтарь, чтобы через них захватить храм. Однако верующие УПЦ помешали это сделать до приезда полиции, которая, по рассказам очевидцев, ехала очень долго.

Верующие УПЦ просили полицию забрать машину для ВСУ, правоохранители сказали, что не имеют таких полномочий.

«Машина Александра Голика, которому люди сказали все, что о нем и его деятельности думают. Человек никогда не ходил в храм, даже на большие праздники, зато теперь хотел сразу через алтарь попасть с болгаркой», – добавила Светлана Машталяр.

Правоохранители составили протокол, взяли показания, верующие УПЦ написали заявления и предоставили фото- и видеодоказательства попытки рейдерского захвата.

Староста села предложил опечатать церковь. Однако верующие УПЦ, законные владельцы храма, не захотели, мотивируя, что будут разрешать спор в суде.

В Хорове несколько недель назад состоялось собрание села, на основе которого Ровенская военная администрация зарегистрировала новообразованную общину ПЦУ, не принимая во внимание то, что религиозная община УПЦ тоже выразила свою позицию – не менять конфессиональную принадлежность.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Ровенская епархия, Захват храма
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 июня
4 июня
3 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.