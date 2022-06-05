В Хмельницком верующие захваченного храма УПЦ молятся возле Областной военной администрации

В Хмельницке община захваченного храма Украинской Православной Церкви в честь Успения Божией Матери вышла на бессрочное молитвенное стояние к стенам Областной военной администрации.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом помощник депутата Каменец-Подольского горсовета, правозащитница Виктория Кохановская рассказала на своей странице в Фейсбук.

Вход в храм невозможен из-за цепи, которую повесили на входную калитку. Возле самого храма, на паперти, собралась группа людей в военной форме, которые, по словам Кохановской, никакого отношения к общине храма не имеют.

На требование правозащитницы установить личности тех, кто незаконно проник на территорию религиозной общины, полиция не отреагировала. При этом сами рейдеры ссылались на документ о перерегистрации общины, которую, якобы, подписал глава Хмельницкой ОВА.

В свою очередь, Кохановская заявила, что все эти действия противозаконны, особенно учитывая военное положение Украины.

Отмечается, что в итоге, верующие во главе с настоятелем Успенского храма УПЦ протоиереем Владимиром Зайцем приняли решение о проведении молитвы возле стен Областной военной администрации.

В данный момент, по словам правозащитницы, на молитвенном стоянии присутствуют около трехсот человек, а также несколько нарядов полиции, обеспечивающих гражданский правопорядок.