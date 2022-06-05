Войти | Зарегистрироваться
18:20

воскресенье,
05 июня
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Хмельницком верующие захваченного храма УПЦ молятся возле Областной военной администрации

05.06.2022 / 17:40
В Хмельницком верующие захваченного храма УПЦ молятся возле Областной военной администрации
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие во главе с настоятелем Успенского храма УПЦ протоиереем Владимиром Зайцем приняли решение о проведении молитвы возле стен Областной военной администрации

В Хмельницке община захваченного храма Украинской Православной Церкви в честь Успения Божией Матери вышла на бессрочное молитвенное стояние к стенам Областной военной администрации.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом помощник депутата Каменец-Подольского горсовета, правозащитница Виктория Кохановская рассказала на своей странице в Фейсбук.

Вход в храм невозможен из-за цепи, которую повесили на входную калитку. Возле самого храма, на паперти, собралась группа людей в военной форме, которые, по словам Кохановской, никакого отношения к общине храма не имеют.

На требование правозащитницы установить личности тех, кто незаконно проник на территорию религиозной общины, полиция не отреагировала. При этом сами рейдеры ссылались на документ о перерегистрации общины, которую, якобы, подписал глава Хмельницкой ОВА.

В свою очередь, Кохановская заявила, что все эти действия противозаконны, особенно учитывая военное положение Украины.

Отмечается, что в итоге, верующие во главе с настоятелем Успенского храма УПЦ протоиереем Владимиром Зайцем приняли решение о проведении молитвы возле стен Областной военной администрации.

В данный момент, по словам правозащитницы, на молитвенном стоянии присутствуют около трехсот человек, а также несколько нарядов полиции, обеспечивающих гражданский правопорядок.

 

 

Источник: Inpress.ua
Хмельницкая область, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 июня
4 июня
3 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.