Предстоятель УПЦ рассказал, почему духовные ценности важнее материального комфорта

Нужно смотреть не на комфорт, а на Небо.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Ютуб-канале УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

Блаженнейший остановился на истории Вселенских Соборов и подчеркнул, что вера, которую сумели сохранить святые отцы, через много веков дошла до нас.

«Мы благодарим Бога, что исповедуем ту веру, которую установили святые и блаженные отцы Первого Вселенского Собора и все другие благочестивые Соборы, веру, которая открывает человеку путь к Богу, путь ко спасению», – сказал он.

Митрополит Онуфрий призвал сохранить эту веру, несмотря на трудности и нестроения: «Да, есть трудности, есть сложности, иногда наша вера неудобна для земной жизни, она создает нам некоторые неудобства, дискомфорт, но нужно смотреть не на земной комфорт и удобства, нужно смотреть на Небо».

«То, что дает на земле человеку комфорт, то для Неба бесполезно, а полезно то, что Божественно и истинно – то и ведет человека к вечному спасению на Небе во Христе Иисусе, Господе нашем», - отметил Предстоятель УПЦ.