Каменец-Подольское духовное иконописное училище УПЦ объявило набор студентов

Каменец-Подольское духовное учебное заведение Украинской Православной Церкви объявило набор студентов на новый учебный год.

Как сообщает Центрт информации УПЦ со ссылкой на lukicon.wixsite.com, по благословению митрополита Каменец-Подольского и Городоцкого Феодора с 6 июня начинает работу Приемная комиссия Каменец-Подольского иконописного духовного училища имени святого апостола и евангелиста Луки

Набор студентов осуществляют на дневную форму обучения по образовательно-профессиональной программе «Иконопись» на основе базового и полного общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 10 месяцев.

Прием документов продлится с 8 июня по 8 августа. Заявления в бумажной форме, а также оригиналы и копии документов, поступающие подают как лично, так и присылают в адрес Приемной комиссии.

Вступительные экзамены запланированы на 11 и 12 августа.

Адрес иконописного духовного училища: Каменец-Подольский, улица Соборная 2.