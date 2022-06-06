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Раненые монахи Святогорской лавры УПЦ рассказали про об артобстреле

06.06.2022 / 12:45
Раненые монахи Святогорской лавры УПЦ рассказали про об артобстреле
Источник: Центр информации УПЦ
Из-за боевых действий пострадали храмы Святогорской лавры, полностью сгорел деревянный Всехсвятский скит, погибли и получили ранения монахи обители

В результате артобстрела Успенской Святогорской лавры пострадали насельники обители: двое монахов и монахиня погибли, один скончался от ранений, двое монахов находятся на лечении в больницах Славянска и Краматорска.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, монахи Святогорской лавры, находящиеся в больницах, рассказали журналистам uatv.ua о подробностях обстрела обители.

По словам иеромонаха Иоасафа (Кочубея), 30 мая было несколько обстрелов. Он был ранен в одном из жилых корпусов.

«По коридору осколки прилетели, один в меня попал», – рассказал священник УПЦ.

Монах Спиридон (Янковенко), проходящий лечение в больнице Краматорска, рассказал, что не хотел покидать лавру, несмотря на ранения.

«Это наш дом, не можем оставить его. Все на волю Божию», – объяснил отец Спиридон. Оба монаха после лечения собираются вернуться в родную обитель.

Журналисты напомнили, что в Святогорской лавре нашли прибежище переселенцы из районов боевых действий. По словам раненых монахов, переселенцы и сейчас находятся в лавре, прячутся от обстрелов в подвалах.

В городе Святогорск уже месяц нет электричества, воды и газа. Вокруг города горят леса.

Как сообщалось ранее, что из-за боевых действий пострадали храмы Святогорской лавры, полностью сгорел деревянный Всехсвятский скит, погибли и получили ранения монахи обители.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Святогорская лавра
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