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Митрополит УПЦ рассказал, в чем миссия Церкви

06.06.2022 / 14:19
Митрополит УПЦ рассказал, в чем миссия Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Церковь - это Новая Ева, которая рождает обновленное человечество для Царства Божьего

Главная задача Церкви – спасать души людей, преображая их для Царства Небесного.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Люди, далекие от Церкви, видят в ней всего лишь социальный институт, своеобразное «министерство морального воспитания», ставя Церковь таким образом ниже государства и нации, сводя ее лишь к инструменту управления и влияния на умы граждан страны. И, соответственно, как любое министерство, она должна выполнять те задачи, которые на нее возлагает государство», - отметил митрополит Лука.

Владыка объяснил, что если люди, служащие в Церкви, начинают соглашаться с этим, то Церковь начинает вырождаться и вместо того, чтобы вести людей к единству с Богом и друг с другом в Боге, она начинает обслуживать интересы элит и классов.

«Бытие Церкви находится в иной плоскости. Она призвана возносить людей, преображать их души, давать возможность поменять гражданство с земного на небесное, превратить человека плотяного и ветхого в нового, созданного по образу и подобию Божию. Церковь — это Новая Ева, которая рождает обновленное человечество для Царства Божьего. Непонимание этого и приводит к тем гонениям, которым всегда подвергалась Церковь Христова и будет подвергаться, пока стоит этот мир. Но все мы точно знаем – конечная победа будет за Богом!»,- подытожил митрополит Лука.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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