Войти | Зарегистрироваться
15:39

понедельник,
06 июня
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ объяснили, как говорить правду, чтобы не обидеть собеседника

06.06.2022 / 14:40
В УПЦ объяснили, как говорить правду, чтобы не обидеть собеседника
Источник: Центр информации УПЦ
Истинная правда всегда одна – это правда Божия

Христианин должен быть правдивым и честным. Прежде всего – с самим собой и по отношению к себе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В жизни необходимо научиться говорить правду в первую очередь тогда, когда ложь может принести нам выгоду или покрыть наш грех. Или тогда, когда правдой можно воспрепятствовать клевете, когда посредством правды можно защитить слабого и беззащитного, не допустить подлости и не дать совершиться несправедливости. В общем, всегда, когда правда даётся с трудом и требует мужества, когда конечным результатом правды становится праведность, а не самодовольное ощущение собственной правоты», - отметил священник.

Он объяснил, что для того, чтобы ощущение правоты не портило жизнь ближним, следует научиться говорить правду без вреда для ближнего и ущерба для себя.

По словам протоиерея Владимира, желание «донести правду» часто бывает вызвано желанием покритиковать человека.

«Критика всегда замешана на страсти. На злости, на гневе, на зависти, на гордости. Поэтому желание критиковать правильнее будет назвать желанием наговорить гадостей. И справедливая критика от несправедливой будет отличаться только одним: в ней не будет лжи», - сказал отец Владимир.

Священник посоветовал помнить, что истинная правда всегда одна – это правда Божия.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 июня
5 июня
4 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.