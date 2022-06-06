В УПЦ объяснили, как говорить правду, чтобы не обидеть собеседника

Христианин должен быть правдивым и честным. Прежде всего – с самим собой и по отношению к себе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В жизни необходимо научиться говорить правду в первую очередь тогда, когда ложь может принести нам выгоду или покрыть наш грех. Или тогда, когда правдой можно воспрепятствовать клевете, когда посредством правды можно защитить слабого и беззащитного, не допустить подлости и не дать совершиться несправедливости. В общем, всегда, когда правда даётся с трудом и требует мужества, когда конечным результатом правды становится праведность, а не самодовольное ощущение собственной правоты», - отметил священник.

Он объяснил, что для того, чтобы ощущение правоты не портило жизнь ближним, следует научиться говорить правду без вреда для ближнего и ущерба для себя.

По словам протоиерея Владимира, желание «донести правду» часто бывает вызвано желанием покритиковать человека.

«Критика всегда замешана на страсти. На злости, на гневе, на зависти, на гордости. Поэтому желание критиковать правильнее будет назвать желанием наговорить гадостей. И справедливая критика от несправедливой будет отличаться только одним: в ней не будет лжи», - сказал отец Владимир.

Священник посоветовал помнить, что истинная правда всегда одна – это правда Божия.