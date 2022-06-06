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В Кременчуге УПЦ передали помощь военным и переселенцам

06.06.2022 / 15:10
В Кременчуге УПЦ передали помощь военным и переселенцам
Источник: Центр информации УПЦ
Прихожане храма Иоанна Воина в очередной раз передали военнослужащим собственноручно изготовленную выпечку

В Кременчуге верующие Украинской Православной Церкви выпечку, макароны и медикаменты.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, по благословению митрополита Николая верующие собирают и передают помощь переселенцам, военным и пострадавшим в результате боевых действий.

Прихожане Троицкого храма города Кременчуг передали четыре мешка макарон мирным жителям, оказавшимся в районе боевых действий. Община храма Иоанна Воина собрала и передала бойцам ВСУ лекарства.

Кроме того, прихожане храма Иоанна Воина в очередной раз передали военнослужащим собственноручно изготовленную выпечку. Продукты для выпечки пожертвовали храму неравнодушные люди.

«Сегодня передали мешок муки и 10 литров масла девушке, которая постоянно готовит выпечку для бойцов ВСУ», – рассказал куратор по сортировке и логистике помощи беженцам и воинам настоятель храма Иоанна Воина протоиерей Константин Маслов.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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