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Митрополит УПЦ рассказал о религиозной ситуации на Львовщине

06.06.2022 / 18:35
Митрополит УПЦ рассказал о религиозной ситуации на Львовщине
Источник: Центр информации УПЦ
Нынешняя война показала активное участие Церкви в жизни социума, поддержке войска

Львовская епархия УПЦ к началу войны на Донбассе насчитывала 70 приходов, а сейчас осталось 25.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, об этом митрополит Филарет (Кучеров) сказал в интервью для Tvoemisto.tv.

«Религиозная сфера – очень тонкий организм. Так сложилось исторически, что Церкви не могут так быстро идти в ногу с государственными и политическими взглядами. Наша Церковь довольно консервативна, это видит все общество. Но она все равно двигается вперед. Есть определенная эволюциям», – сказал митрополит Филарет.

Владыка отметил, что нынешняя война показала активное участие Церкви в жизни социума, поддержке войска. «Мы собирали продукты, деньги, медикаменты, принимали и принимаем беженцев. Теперь семьи переселенцев находятся в кафедральном соборе Львова», – добавил он.

Митрополит считает, что Церковь может жить благополучно, если ее поддержать. «К сожалению, этот деструктивный факт, который присутствует сегодня в нашем государстве, в частности, на западе, существует. Как он отображается? В захвате храмов. Мы четко должны разделять понятие «переход общины», как это было раньше – в Киевский патриархат или позже – в ПЦУ, и «захват общины»», - пояснил архиерей.

«Помню, когда местные власти в районе, в городе, в селе начинали давить на священника относительно перехода в ПЦУ. Были и такие переходы, когда священник покидал общину и уходил. Общество переходило, но разваливалось, разделялось надвое – часть людей оставалась в нашей Церкви, а часть переходила в ПЦУ. Это разделение общества, вражда», - продолжил он.

Владыка отметил, что Львовская епархия УПЦ к началу войны на Донбассе насчитывала 70 приходов, а сейчас осталось 25.

«Епархия пережила две волны переходов в КП и ПЦУ. С началом войны была первая волна, вторая волна – после предоставления томоса ПЦУ, сейчас идет третья волна, когда общины принимают решение о переходе в ПЦУ», - констатировал архиерей.

Также владыка добавил, что есть общины, которые решили не переходить в ПЦУ.

«Они вышли из нашей структуры, приняли на собрании решение о выходе из Львовской епархии Украинской Православной Церкви и определились, что хотят иметь прямое подчинение Константинопольскому патриархату, обратившись к нему с соответствующей просьбой. Знаю, что эти просьбы приняты к рассмотрению, но не знаю, есть ли ответ этим священникам, потому что они вышли из моего подчинения», - заключил митрополит Филарет.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Филарет, Львовская епархия
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