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УПЦ поддерживает украинских воинов, беженцев, больницы и нуждающихся

06.06.2022 / 20:10
УПЦ поддерживает украинских воинов, беженцев, больницы и нуждающихся
Источник: Центр информации УПЦ
По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Киевской епархии 100 семей переселенцев, временно проживающих в селе Софиевка, получили бытовую химию от БФ «Фавор».

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, глава епархиального отдела по благотворительности и социальному служению священник Александр Гладыш передал гуманитарную помощь местной бригаде военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Военнослужащие получили продукты питания, средства личной гигиены и другие вещи общего пользования.

Также настоятель храма в честь Архистратига Михаила с. Комаровка Борзнянского благочиния в очередной раз передал помощь семьям с младенцами в селе Комаровка и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в селе Красносельское Нежинского района.

В Полтавской епархии волонтеры епархиального центра «Благо» во главе с протоиереем Андреем Симоном посетили детское отделение Полтавской областной психбольницы и школу искусств им. С. Русовой Полтавы, где сейчас проживают дети из числа переселенцев. Священник обратился ко всем собравшимся со словами духовного руководства. С детьми поиграли в активные игры и угостили мороженым. Также в заведения передали сладости и другие продукты питания.

Волонтеры Александрийской епархии доставили на передовую автомобиль «таблетку» и легковушку, которые были переданы для воинов ВСУ жителями Дмитровской общины. Перед отправкой небезразличные Дмитровчане загрузили автомобили продуктами питания. Также были переданы средства личной гигиены.

В Кременчугской епархии волонтеры передали мешок муки и 10 литров масла для приготовления выпечки бойцам ВСУ.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал продукты питания и средства гигиены жителям харьковских микрорайонов, наиболее пострадавших от обстрелов российскими войсками. Благотворительную помощь харьковчанам доставили священнослужители епархии.

Клирики храма святого равноапостольного князя Владимира Харькова протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский передали продукты питания харьковчанам, проживающим в микрорайоне Салтовка.

Также в этот день митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал медикаменты и оборудование больнице Харькова.

Источник: Zn.ua
гуманитарная помощь, УПЦ
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