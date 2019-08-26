Верующие УПЦ передали в Святогорскую лавру для переселенцев более 14 тонн гуманитарной помощи

В Виннице благотворителями и верующими УПЦ был собран и отправлен 20-й гуманитарный груз для вынужденных переселенцев, проживающих в Свято-Успенской Святогорской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры, за четыре месяца удалось собрать 14 тонн продуктов и бытовой химии. Это 2 тонны яблок, 9 тонн зерна, 3 тонны крупы, муки, сахара, консервации, подсолнечного масла и другой бакалеи.

«Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наш очередной призыв. Люди видят наши объявления в соцсетях, отчеты о прошедших рейдах и сами проявляют инициативу», - говорит священник Георгий Толчев, который занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи в Святогорскую лавру с декабря 2014 года.