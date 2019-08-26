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На Закарпатье освятили новый храм УПЦ в честь великомученика Пантелеимона и Поклонный Крест

26.08.2019 / 17:32
На Закарпатье освятили новый храм УПЦ в честь великомученика Пантелеимона и Поклонный Крест
Освящение храма в селе Бетрадь Источник: Центр информации УПЦ
После литургии Владыка поблагодарил настоятеля и многочисленных верующих за их труды в строительстве и обустройстве храма

На Закарпатье в селе Батрадь, 25 августа, освятили новый храм УПЦ в честь великомученика Пантелеимона и Поклонный Крест

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Мукачевскую епархию, освящение и первую Литургию в храме совершил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

После литургии Владыка поблагодарил настоятеля протоиерея Владимира Шелембу и многочисленных верующих за их труды в строительстве и обустройстве храма.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, мукачевская епархия, новый храм
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