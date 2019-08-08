На Закарпатье сотни верующих отметили память святого, который помогает бороться с блудом

В Мукачево на Закарпатье, 8 августа, в Свято-Николаевском женском монастыре УПЦ сотни верующих отметили память преподобного Моисея Угрина.

Праздничное богослужение совершили митрополит Хустский и Виноградовский Марк, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор, епископ Угольский Симеон в сослужении более 80 священнослужителей, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

По завершении литургии состоялся крестный ход с мощами святого.

*** Преподобный Моисей Угрин («угрин» означает «венгр») родился в Мукачево. Под руководством Ярослава Мудрого воевал с поляками, где попал в плен. В плену его обольщала польская барышня, но он не поддался соблазнам, за что был наказан. После освобождения из плена ушел в монахи в Киево-Печерскую Лавру.

За его победу над похотью Господь даровал ему силу помогать другим людям побеждать страсть блуда.

Однажды некий монах, мучимый похотью, пришел к Моисею за помощью. Тот сказал ему: «Никогда не говори во всю свою жизнь ни одного слова с женщиной». Монах пообещал выполнить это повеление. Тогда преподобный, подобно библейскому Моисею, творившему чудеса жезлом, прикоснулся своей тростью к груди монаха – и тот больше никогда не был мучим блудом.