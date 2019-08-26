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На Киевщине активисты ПЦУ сорвали полицейские печати и захватили храм УПЦ

26.08.2019 / 16:07
На Киевщине активисты ПЦУ сорвали полицейские печати и захватили храм УПЦ
Храм Погребы Источник: Центр информации УПЦ
Верующие УПЦ требуют от правоохранительных органов вновь опечатать храм до решения суда

На Киевщине в селе Погребы, 24 августа, около 100 сторонников ПЦУ взломали двери и захватили Свято-Успенский храм

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Бориспольской епархии, активисты ПЦУ были в нетрезвом состоянии, они вскрыли опечатанный полицией храм и заявили, что не собираются ждать решения суда.

По словам главы Юридического отдела Бориспольской епархии УПЦ протоиерея Алексей Носенко, прибывшую полицию сторонники ПЦУ не пустили на территорию храма.

25 августа, представители ПЦУ провели в храме Литургию, на которой присутствовало не более 15 человек. Сейчас община УПЦ и активисты ПЦУ находятся возле церкви. Сам храм захватчики закрыли, установив на двери свои замки.

Верующие УПЦ требуют от правоохранительных органов вновь опечатать храм до решения суда. Следующее судебное заседание планируется 27 августа.

Глава Юридического отдела протоиерей Алексей Носенко напомнил, что в марте 2019 года храм был незаконно перерегистрирован в ПЦУ и законность регистрации обжалуется представителями канонической Церкви в суде. Однако, сторонники ПЦУ постоянно нарушают достигнутые договоренности воздержаться от молитвы в храме, чтобы избежать эскалации конфликта.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, захват храма, бориспольская епархия
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