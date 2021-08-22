На Закарпатье освящен новый храм УПЦ

На Закарпатье в селе Астей освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, чин освящения храма и Божественную литургию совершил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

После литургии митрополит Феодор поблагодарил всех, кто приобщился к строительству храма и пожелал новосозданной общине милости Господней в служении Святой Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области освящен новый Спасо-Преображенский храм Украинской Православной Церкви в поселке Ясиня (приселок Плитоватий), вместо захваченного ПЦУ, который церковная община построила за 3 месяца.