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Черновицко-Буковинская епархия УПЦ отправила к Пасхе 4 тонны гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

26.04.2021 / 11:20
Черновицко-Буковинская епархия УПЦ отправила к Пасхе 4 тонны гуманитарной помощи в Святогорскую лавру
Источник: Центр информации УПЦ
Святогорская лавра на постоянной основе передает продукты питания переселенцам, которые размещены в санатории «Святые Горы», на базе отдыха «Троянда», а также сиротам в детский дом в Лимане и пациентам психиатрической больницы в Краматорске

Верующие Черновицко-Буковинской епархии УПЦ собрали гуманитарный груз в Святогорскую лавру для подготовки к празднику светлого Христова Воскресения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, верующие отправили 4 тонны продуктов.

«В сборе помощи приняли участие жители города Черновцы и приходов из разных сел Черновицко-Буковинской епархии», - сообщает пресс-служба епархии.

Как сообщалось ранее, Святогорская лавра на постоянной основе передает продукты питания переселенцам, которые размещены в санатории «Святые Горы», на базе отдыха «Троянда», а также сиротам в детский дом в Лимане и пациентам психиатрической больницы в Краматорске. Также монастырь помогает нуждающимся индивидуально - продуктами и средствами первой необходимости.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, Пасха, УПЦ, Черновицко-Буковинская епархия, святогорская лавра
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