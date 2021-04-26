Черновицко-Буковинская епархия УПЦ отправила к Пасхе 4 тонны гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

Верующие Черновицко-Буковинской епархии УПЦ собрали гуманитарный груз в Святогорскую лавру для подготовки к празднику светлого Христова Воскресения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, верующие отправили 4 тонны продуктов.

«В сборе помощи приняли участие жители города Черновцы и приходов из разных сел Черновицко-Буковинской епархии», - сообщает пресс-служба епархии.

Как сообщалось ранее, Святогорская лавра на постоянной основе передает продукты питания переселенцам, которые размещены в санатории «Святые Горы», на базе отдыха «Троянда», а также сиротам в детский дом в Лимане и пациентам психиатрической больницы в Краматорске. Также монастырь помогает нуждающимся индивидуально - продуктами и средствами первой необходимости.