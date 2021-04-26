Епископ УПЦ рассказал о каждом из дней Страстной недели

Каждый день Страстной недели посвящен упоминанию о каком-то важнейшем событии из жизни Иисуса Христа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net.

«Вход Господень в Иерусалим фактически открывает нам главную неделю всего подготовительного периода к Пасхе - Страстную седмицу. Каждый день этой недели называется «Великим», чем подчеркивается их духовное значение для христиан.

В первые три дня Страстной седмицы совершаются Литургии Преждеосвященных Даров. И только в Великий четверг и Великую субботу будут служиться Литургии святителя Василия Великого. Следует подчеркнуть, что в эти дни Церковь установила строгий пост, а особенно - в Великую или Страстную пятницу. По традиции, в этот день православные христиане воздерживаются от пищи до выноса Плащаницы Христа», - сказал епископ Виктор.

По словами владыки, каждый день Страстной недели посвящен упоминанию о каком-то важнейшем событии из жизни Иисуса Христа, которое предшествовало Его крестной смерти и Воскресению.

«В Великий понедельник мы читаем евангельский текст о проклятии Христом бесплодной смоковницы (Мф. 21, 18-22). Заметим, что Христос почти никогда не применяет таких жестких слов, которые Он сказал у смоковницы. В чем же дело? В том, что Господь проклинает дерево, которое не приносит никакого плода, кроме листьев. Тем самым Он указывает на тех людей, которые извне выглядят как христиане (то есть имеют «листья»), но живут как язычники, ибо не приносят плода. И это в глазах Бога есть худшим из того, что может быть с человеком.

Именно поэтому, в Великий вторник Христос обличает фарисеев и книжников (Мф. 23, 1-39). Лицемерие этих людей, постоянная ложь, эгоизм и гордыня - является полной противоположностью духовной жизни и смирению. Другими словами, Христос говорит нам, что уверенность в собственной святости и безгрешности, как это было у фарисеев, - это путь в духовную пропасть.

В Великую среду Церковь со скорбью вспоминает поступок Иуды Искариота - апостола, предавшего своего Учителя за горсть монет. Фактически, в среду ставится вопрос о соотношении материальных и духовных благ. Каждый из нас должен дать ответ, что для него главнее - царство земное или Царство Небесное?», - рассказывает архиерей.

Епископ Виктор напомнил, то в Великий четверг Церковь вспоминает о Тайной вечере, на которой было установлено Таинство Святой Евхаристии. «В Сионской горнице Христос дает апостолам, а через них и каждому из нас, для потребления Свое Тело и Свою Кровь. С тех пор каждый человек получает возможность стать причастником Божественного естества. Это становится возможным потому, что в Ипостаси Богочеловека соединились Божественная и человеческая природа. А это значит, что смерть не имеет больше власти над нами, что каждый человек является братом или сестрой Христа по плоти, Бог не оставил нас лицом к лицу с дьяволом и злом. В конце концов это означает, что мы победили, потому что победил Христос», - сказал он.

Владыка подчеркнул, что в Великую пятницу мы вспоминаем об этой победе - о суде, распятии и крестной смерти Спасителя.

«Господь принимает смерть не вынужденно, а добровольно. Он мог и не умирать, мог выбрать другой путь спасения человека. Однако, не сделал этого. Почему? Прошедшем с человеком в самую глубину страданий и мучений. Отныне никто не сможет спросить - «где ваш Бог?», когда страдают дети или невинные люди. В ответ мы просто укажем на крест - «вот где Он». Сам, Кто не имел никакого греха, Кто не был виноват ни в чем, и Кого было убито просто из зависти и злости. Он понес на Себе весь невероятный груз человеческого греха, и тем самым освободил нас от него. Он - Спаситель мира, Который сошел в ад в Великую субботу и даже там возвестил о победе жизни над смертью», - заключил архиерей.