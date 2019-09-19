Митрополит Польский Савва заявил о поддержке Украинской Православной Церкви и Митрополита Онуфрия

Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Савва выразил свою поддержку Украинской Православной Церкви и Ее Предстоятелю — Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой Информационно-просветительский отдел УПЦ, 19 сентября состоялась встреча главы Представительства УПЦ при международных организациях епископа Барышевского Виктора с Предстоятелем Польской Православной Церкви Митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой.

Епископ Виктор передал Митрополиту Савве теплые поздравления от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и выразил благодарность за постоянную молитвенную поддержку Украинской Православной Церкви.

Глава Представительства УПЦ при международных организациях проинформировал Предстоятеля Польской Церкви о положении Украинской Православной Церкви после изменения государственной власти в Украине, выразив надежду на постепенное прекращение притеснений верующих и религиозных организаций УПЦ, ссылаясь на публичные высказывания первых лиц государства о невмешательстве в дела Церкви и устойчивое стремление к установлению межконфессионального мира.

Архиерей УПЦ отметил, что за последние месяцы захваты православных храмов сторонниками ПЦУ хоть и уменьшились, но не прекратились совсем.

Также внимание было сосредоточено на информации по обсуждению «украинского церковного вопроса» в среде Поместных Православных Церквей.

В свою очередь, Блаженнейший Митрополит Савва выразил свою неизменную поддержку Украинской Православной Церкви и Ее Предстоятелю — Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.