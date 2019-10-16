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В Церкви рассказали, что помогает победить зло

16.10.2019 / 12:24
В Церкви рассказали, что помогает победить зло
Епископ Виктор (Коцаба) Источник: Центр информации УПЦ
По мнению владыки Виктора, общая храмовая молитва - лучшая защита в напасти

Храмовая молитва, пост и покаяние являются основой победы над злом.

Об этом сказа глава Представительства УПЦ при международных организациях епископ Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net.

«Молитва, а особенно молитва всенародная, способна изменить ход истории лучше, быстрее и правильнее, чем оружие или военные действия. […] Божия Матерь заботится о своём народе и всегда предстоит пред Своим Божественным Сыном в молитве за христиан», — отметил архиерей. 

По мнению владыки Виктора, общая храмовая молитва — лучшая защита в напасти. 

«Именно поэтому наши предки в тяжелых ситуациях обращались в первую очередь к Богу и Его Пречистой Матери», — подчеркнул архиерей.

«Сегодня же, к сожалению, мы всё реже и реже берём в своей жизни на вооружение эти драгоценные вещи. Очень часто люди, вместо того, чтобы всей душой обратиться к Богу, ищут защиты или помощи у сильных мира сего, возлагая надежду на материальные, а не на духовные сокровища. История явно показывает нам, что большинство своих проблем мы, современные украинцы, смогли бы решить так, как их решали наши предки — при помощи сердечной и ежечасной молитвы. И ныне над нашей землёй и нашим народом простирается Покров Царицы неба и земли. Очевидно, что всем нам не хватает только духовных усилий, которые бы помогли оказаться под Материнской защитой Пресвятой Богородицы. Поскольку тот, кто находится под Её Покровом, не только побеждает зло этого мира, но и зло своего собственного сердца», — заключил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ виктор (коцаба)
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