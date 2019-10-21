В УПЦ заявили, что идеи, в которых интересы нации ставятся выше Бога и Церкви являются разрушительными

Идея, в которой интересы нации ставятся выше Бога и Его Церкви, - разрушительна в самой своей основе.

Об этом рассказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) на авторском блоге «Я-корреспондент», сообщает Центр информации УПЦ.

«С момента появления христианства от Церкви требовали дать ответ на вопрос о ее отношении к государству, государственности и нации. Причем, речь шла не о теоретико-философских конструкциях, которые могли влиять на мировоззрение общества, а о максимально приземленных вещах, от которых напрямую зависела сама жизнь. В конце концов, даже казнь Христа стала возможна только после того, как иудеи применили государственный аргумент: "Нет у нас царя, кроме кесаря".

Стоит также вспомнить, что первые и самые масштабные гонения на христиан были спровоцированы обвинениями их в атеизме, а затем – в государственной измене, ведь римского императора граждане империи считали богом, с чем христиане, конечно, были не согласны», - сказал епископ.

Владыка Виктор рассказал о «симфонии власти».

«Всегда существовал соблазн заручиться поддержкой "сильного", то есть государства. Когда император Константин Великий сначала легализовал христианство, а затем сделал его религией Римской империи, многие восприняли этот факт как победу Церкви над земной властью. Однако, несмотря на концепцию "симфонии власти", согласно которой государство занимается земными делами, а Церковь – духовными, власть все время пыталась подчинить себе Церковь и заставить религию обслуживать ее политические интересы. Пользы от этого для проповеди Евангелия не было.

Религиозный фактор воспринимался тогда и воспринимается политиками сегодня как существенный элемент манипуляции, и практически всегда исключительно в меркантильных интересах. Именно поэтому все чаще среди христиан начали появляться убеждения, что религия и политика никак и ничем не связаны, а Церковь – это скорее небесный институт, чем земной. Отказ от мира со стороны некоторых христиан приводило к отторжению их от общества, а затем и преобразования в маргинальные сектантские группы, которые были убеждены в собственном спасении», - отметил он.

Епископ Виктор напомнил слова апостола Иоанна Богослова.

«Таким образом, и в случае политизации христианства, и в случае его маргинализации, мы сталкиваемся с искажениями христианского учения, которые ведут к исчезновению самой Церкви Христовой.

Так, "весь мир лежит во зле", как писал апостол Иоанн Богослов, но по его же словам "так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную". Поэтому, Церковь предлагает христианину выбрать в этом случае, как и во многих других, "царский путь" – то есть золотую середину», - считает архиерей.

Епископ призвал верующих «помнить, что Царство Христа не от мира сего, а мы, в первую очередь – граждане неба. В то же время, не нужно забывать слова Спасителя: "Божие – Богу, а кесарево – кесарю". То есть все, что касается нашей веры, наших христианских взглядов и ценностей, – должно занимать в жизни главное место. Все остальное – не столько второстепенное, сколько менее важное. Для христианина бытие с Богом – это не только данность, а смысл его жизни и, что самое главное – жизни вечной. А вот политика – это явление временное, которое тоже необходимо, но только в таком восприятии, когда Бог находится на первом месте».

Он рассказал, что интересы нации могут меняться, а заповеди Бога – вечны и неизменны.

«Национализм, а еще более шовинизм, способны разрушить веру и уничтожить религиозные убеждения, поставив на их место служение другим целям. Идея, в которой интересы нации ставятся выше Бога и Его Церкви, – разрушительна в самой своей основе. И это потому, что интересы нации могут меняться и зависеть от определенных исторических обстоятельств, а поэтому быть ложными (вспомним, хотя бы, идеологию германской нации времен Гитлера), а вот Бог, Его наставления и заповеди – вечны, всегда постоянны и неизменны.

Как показывает нам опыт двухтысячелетней истории бытия христианства, только Божественные законы могут быть прочным фундаментом для строительства благосостояния как народа в целом, так и отдельной личности в частности. Если у нас Бог будет на первом месте, то и все остальное будет в порядке. Лучшая национальная идея заключается в словах Христа – Спасителя мира: "Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам"», - подчеркнул архиерей.