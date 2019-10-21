ГПУ не допустила к аттестации Горбатюка и уволила следователей

Об этом свидетельствует комментарий Донского "Громадському" и "Громадському радио"

В связи с реформой органов прокуратуры было принято решение провести аттестацию всех сотрудников.

Для допуска к аттестации нужно было подписать заявление специального образца. В нем, в частности, говорилось о том, что подписант дает согласие на то, что при принятии решения об аттестации комиссия может принимать во внимание любую информацию от физических или юридических лиц без необходимости ее проверять.

"Согласен с тем, что во время проведения собеседования и принятия решения кадровой комиссией может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), которая не подлежит дополнительному официальному подтверждению", - говорится в заявлении, которое предлагала подписать ГПУ.

По словам Донского, он и Горбатюк написали заявление на прохождение аттестации не того образца, предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. Из-за этого их и не допустили.

Прямая речь Донского: "Для меня категорически неприемлемо давать добровольное согласие на использование анонимной информации без подтверждения при прохождении аттестации. Если кто-то считает это законным, то пусть это делает, но зачем требовать добровольное согласие. По моему мнению, это незаконно".

По словам Донского, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка. Последний является заместителем руководителя управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Отмечается, что следователей уволили из-за того, что они подали заявление на согласие о переаттестации в произвольной форме и не соглашались с новой формой.

Напомним: 16 октября первый заместитель генпрокурора Виталий Каско сообщил, что дела о расстрелах на Майдане из Управления спецрасследований Генпрокуратуры перейдут по подследственности в Государственное бюро расследований, а дела об экономических преступлениях в отношении бывших высокопоставленных чиновников - в Национальное антикоррупционное бюро.

29 августа генпрокурор Юрий Луценко написал заявление об увольнении. В тот же день Верховная Рада уволила Луценко и назначила генпрокурором зампреда Офиса президента Руслана Рябошапку.

29 августа Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

В проекте закона речь шла о ликвидации военной прокуратуры, уменьшении штата прокуратуры, приостановлении деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. Кроме того, к генеральному прокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование.

19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.

Согласно закону, все прокуроры, желающие остаться в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.

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