Войти | Зарегистрироваться
13:16

среда,
10 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Горбатюк заявил, что руководство ГПУ блокирует расследование дел Майдана в регионах

10.07.2019 / 12:18
С приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуальному руководству досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, работа по расследованию дел Майдана в регионах была заблокирована.

Об этом в эфире "Громадського"  заявил руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - подчеркнул он.

По его словам, к полномочиям департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставления рекомендаций по ним.

"Именно с приходом на должность начальника департамента того же Кизя, уже фактически в течение последних полгода, такая работа была заблокирована.

То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях, не было отменено, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств не были выполнены и сейчас, в последнее время, нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - отметил Горбатюк.

Напомним: председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследование убийств на Майдане зимой и 2 мая в Одессе в 2014 году затяжные и неэффективные.

В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала Киев ускорить расследование массового убийства активистов Евромайдана в 2014 году.

Источник 

Майдан, ГПУ, Горбатюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июля
9 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.