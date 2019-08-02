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Под зданием ГПУ митингующие требуют от Горбатюка результатов по «делу Майдана»

02.08.2019 / 14:12
Кто убивал людей на Майдане? Почему убийцы не сидят? Почему он внезапно занялся другими вопросами?

Под зданием Генеральной прокуратуры Украины, куда сегодня должны прибыть на допрос судьи Окружного админсуда Киева, проходит митинг с требованиям к начальнику управления специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку отчитаться по «делу Майдана».

Как сообщает корреспондент Капитала, митингующие держат плакаты с призывом к Горбаюку отчитаться о проделанной за 5 лет работе и назвать тех, кто виноват в убийстве людей во время Революции Достоинства. Также от чиновника требуют заниматься своими обязанностями, а не пиаром, имея в виду дело судей Окружного админсуда, которое ведет именно департамент Горбатюка.

«Хотим, чтобы руководитель расследования Сергей Горбатюк отчитался о своей работе. Он много пиарится по другим делам, а мы хотим, чтобы он отчитался за то, что он расследовал 5 лет. Кто убивал людей на Майдане? Почему убийцы не сидят? Почему он внезапно занялся другими вопросами?», - так свое участие в акции прокомментировал один из участников пикета.

Активисты убеждены, что если сотрудники прокуратуры неспособны довести до конца начатое расследование, то они должны уйти в отставку, а не переключаться на другие дела.

Напомним, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и сотрудники Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщал начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

В настоящий момент эти подозрения не вручены, поскольку руководство ГПУ сначала отказалось их подписать из-за недостаточности доказательств. Только 30 июля было объявлено, что судьи вызываются на допрос в ГПУ. Допрос должен состояться 2 августа.

митинг, Майдан, ГПУ, Горбатюк
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