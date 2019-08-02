Войти | Зарегистрироваться
14:55

пятница,
02 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Кременчуг прибыли мощи святых Петра и Павла

02.08.2019 / 13:27
В Кременчуг прибыли мощи святых Петра и Павла
Мощи святых Петра и Павла Источник: Центр информации УПЦ
Иконы и мощи святых будут находиться на территории Свято-Троицкого храма

В Кременчуг Полтавской области из Одессы прибыли мощи святых апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Кременчугской епархии, приложиться к святым мощам верующие Кременчуга смогут на протяжении недели.

Иконы и мощи святых будут находиться на территории Свято-Троицкого храма до 9 августа – до окончания городской православной выставки-ярмарки.

Мощи святых Петра и Павла привезли в Кременчуг из Одесского Балтского Свято-Покровского мужского монастыря.
«Апостол Петр был свидетелем Христа, проповедовал. Апостол Павел стал его учеником. Сначала он был язычником, римлянином, гонителем христианства», - рассказал протоиерей Константин из Балтского Свято-Покровского мужского монастыря.

Он также отметил, что каждый желающий имеет возможность помолиться и приложиться к ковчегу с мощами святых.
«Стоит помолиться за свою семью. Помогают апостолы в семейных нуждах и в учебе, а также в укреплении веры», - отметил протоиерей Константин.

Источник: Inpress.ua
мощи, Кременчуг, Петра и Павла
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.