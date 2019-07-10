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ЦИК сняла с регистрации 17 кандидатов

10.07.2019 / 12:49
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатами в народные депутаты 17 человек по их заявлениям.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, Комиссия отменила регистрацию 18 кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

В частности, из избирательного процесса исключили таких самовыдвиженцев:

- Майданевича в одномандатном избирательном округе 17;

- Демчака в округе 18;

- Бекерову в ОИО №26;

- Кравченко в ОИО №27;

- Хабибулина и Черняка в ОИО №36;

- Луцив в ОИО №70;

- Полюсова в ОВО №76;

- Ярового в ОИО №101;

- Волканова в ОИО №102;

- Столяренко в ОИО №180;

- Рыбакова в ОИО №182;

- Гешка в ОИО №202;

- Супруненко в ОИО №216;

- Соломаху в ОИО №221.

Также с выборов сняли выдвинутых партией "Европейская солидарность" Евстафьеву (в ОИО №78) и партией "Оппозиционный блок" Среду (в ОИО №183).

Кроме того, Центризбирком объявил предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов 38 кандидатам в народные депутаты, зарегистрированным в одномандатных избирательных округах. Их фамилии комиссия не называет.

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выборы, регистрация, ЦИК
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