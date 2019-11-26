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В Украине началась регистрация кандидатов на местные выборы в ОТГ 29 декабря

26.11.2019 / 11:46
В Украине 25 ноября начинается выдвижение кандидатов на местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад (ОТГ) и соответствующих сельских, поселковых, городских глав, которые состоятся 29 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Прием документов кандидатов в территориальных избирательных комиссиях продлится до 4 декабря включительно. До 5 декабря ТИК будут принимать решения о регистрации кандидатов.

Выборы 29 декабря пройдут в 6 ОТГ – 3 сельских, 1 поселковой и 2 городских – в 4 областях Украины (Днепропетровской, Львовской, Сумской, Черновецкой).

Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение выборов, составляет 1 млн 988,5 тыс. грн.

Как сообщалось, 18 ноября начался процесс выдвижения кандидатов на местные выборы, которые пройдут 22 декабря 2019 года в 86 объединенных территориальных громадах, из которых 69 сельских, 16 поселковых и одна городская.

Источник

выборы, регистрация, ЦИК, ОТГ
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